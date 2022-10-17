Эксперт рассказала, чем опасен отказ от завтрака

"В результате регулярного отказа от завтрака человек начинает больше есть в вечерний период, что чревато нарушением природных ритмов. Кроме того, со временем могут развиться серьезные проблемы со здоровьем", - об этом Соломатина сообщила "Вечерней Москве".

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что человеческому организму присуща природная потребность в пище утром. По словам специалиста, утром для него естествен прилив активности – это означает выработку определенных гормонов. Такая активность способствует и ускоренному метаболизму, быстрой переработке еды в утренние часы.

Эксперт заметила, что если человек не завтракает, он подвергается риску набора веса, проблем с высоким уровнем сахара в крови и диабета, болезней сердца, даже рака. Это происходит в связи с тем, что организм будет стремиться компенсировать не полученные за день калории, побуждая человека есть в поздние часы, когда усиливается жироотложение.