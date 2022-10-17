Необычный ежик-альбинос стал питомцем одного из домов творчества Коми

Белые лапки, иголки и нос – в учреждении приютили ежика-альбиноса. Зверьки с отсутствием пигмента меланина едва ли способны выжить в дикой природе, ведь их окрас совсем не защищает их. Однако в неволе необычные ежики имеют гораздо больше шансов на долгую и сытую жизнь.

Даже за обычными ежиками ухаживать довольно сложно, альбиносы в этом плане чуть более капризны. Им также нужно придерживаться особой диеты из мышей, опарышей, змей и насекомых, а такой рацион может обеспечить не каждый. В Доме творчества объяснили, что ежики-альбиносы обитают только в Краснодарском зоопарке. Однако местные жители получили возможность лично познакомиться с необычным зверьком.