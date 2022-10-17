На больших экранах Сыктывкара покажут искрометную комедию «Дикие предки»

С 3 ноября в кинотеатре «Кронверк Синема» ТРЦ «Макси» выйдет в прокат искрометная семейная комедия с великолепным актерским составом на извечную тему: «Монтекки и Капулетти» - «Дикие предки». Добрый и веселый фильм о единстве народов России накануне праздника «День народного единства» станет подарком и создаст праздничное настроение.



История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и, как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву - крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение во время которого происходят таинственные события и истории любви. Действия происходят в канун встречи нового 2000 года.



Фильм «Дикие предки» удостоен Гран-при международного кинофестиваля «От всей души» (2019) и стал лауреатом продюсерской премии «Снято» (2019).

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