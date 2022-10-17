Помочь приюту для собак «Друг» без комиссии можно через Сбер

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Сыктывкаре уже 15 лет работает приют для собак «Друг», основной задачей которого является пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным. Организаторы и волонтёры не только оказывают необходимую помощь в хозяйственных работах, но и проводят просветительскую работу с жителями города и популяризируют человечное отношение к животным
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