Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Помочь приюту для собак «Друг» без комиссии можно через Сбер

Помочь приюту для собак «Друг» без комиссии можно через СберФото Sber

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Сыктывкаре уже 15 лет работает приют для собак «Друг», основной задачей которого является пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным. Организаторы и волонтёры не только оказывают необходимую помощь в хозяйственных работах, но и проводят просветительскую работу с жителями города и популяризируют человечное отношение к животным

Если вы являетесь держателем карты Сбера, вы можете быстро и без комиссии перевести пожертвование для некоммерческого партнерства «Общество защиты бездомных животных».

Оформить регулярное пожертвование. Оформляя регулярное пожертвование, вы выбираете самый эффективный способ помочь животным. Просто выберете сумму, которую готовы жертвовать, и она будет ежемесячно списываться с вашего счета автоматически.

Сделать разовое пожертвование. Если вы пока не готовы оформить регулярные пожертвования, сделайте разовое перечисление с помощью банковской карты. Это удобно и быстро!

Сделать пожертвование по QR-коду через сервис Сбербанк Онлайн.

 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости