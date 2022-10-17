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Врач назвала главные ошибки при лечении кашля

Врач назвала главные ошибки при лечении кашля

По словам пульмонолога Анастасии Смотровой, одной из опасных своими последствиями ошибок является проведение паровых ингаляций при кашле, который вызывается бактериальной инфекцией.

Смотрова рассказала в интервью, что опасной и распространенной ошибкой является самостоятельное лечение кашля дома. Как правило, кашель не воспринимается как очень серьезная проблема, люди чаще всего просто стараются принять какую-то таблетку для его подавления.

Но, прежде чем начинать лечить кашель, необходимо выяснить, что вызвало его появление, подчеркнула врач.

Анастасия Смотрова отметила, что причиной кашля могут быть разные патологии, как ЛОР-органов, так и, например, пищеварительных. В каждом случае требуется специфическое лечение, определиться с которым может только врач. Игнорирование нужного лечения может привести к серьезным проблемам.

Врач привела пример с кашлем из-за синусита: в его случае необходимо лечить, прежде всего, первопричину.

"Если не лечить синусит, может развиться менингит – воспаление оболочек мозга и даже сепсис. Таблетки от кашля здесь не помогут", - сообщила пульмонолог «Москве 24».

Еще одна ошибка – лечение горячим паром бактериального по своему происхождению кашля. Медик предупредила, что это чревато более глубоким распространением инфекции.

Также опасной ошибкой специалист назвала прием разжижающих мокроту препаратов и средств для подавления кашля. Подобное совмещение лекарств повышает вероятность развития пневмонии, отмечает "МедикФорум".

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