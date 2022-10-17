Врач назвала главные ошибки при лечении кашля

По словам пульмонолога Анастасии Смотровой, одной из опасных своими последствиями ошибок является проведение паровых ингаляций при кашле, который вызывается бактериальной инфекцией.

Смотрова рассказала в интервью, что опасной и распространенной ошибкой является самостоятельное лечение кашля дома. Как правило, кашель не воспринимается как очень серьезная проблема, люди чаще всего просто стараются принять какую-то таблетку для его подавления.

Но, прежде чем начинать лечить кашель, необходимо выяснить, что вызвало его появление, подчеркнула врач.



Анастасия Смотрова отметила, что причиной кашля могут быть разные патологии, как ЛОР-органов, так и, например, пищеварительных. В каждом случае требуется специфическое лечение, определиться с которым может только врач. Игнорирование нужного лечения может привести к серьезным проблемам.



Врач привела пример с кашлем из-за синусита: в его случае необходимо лечить, прежде всего, первопричину.