Ерофеев день: чего нельзя делать 17 октября, чтобы не потерять здоровье и удачу

Знаний о его праведной жизни не так много. Известно, что он был мудрым мужчиной и жил, придерживаясь устоям. Также вместе с апостолами он провожал Деву Марию в иной мир. На похоронах Богородицы епископ воспевал божественные песнопения. Все присутствующие увидели в нем праведного мужа. О смерти Иерофея существует мало информации, говорится только то, что она была мученической.

На Руси этот день прозвали Ерофеевым. Предки верили, что к этому периоду леших уходит в зимнюю спячку, поэтому в лес на праздник никто не ходил. Боялись и женщины, и мужчины, потому что дух был не в настроении, он начинал беситься, ломать деревья, гонять лесных зверей и энергично куражиться.

Что можно делать на праздник:

День идеально подходит для получения новых знания, которые касаются природы. 17 октября более активно работает мышление, поэтому незнакомая информация запоминается быстрее.

Необходимо помогать как людям, так и животным. Если на пути встретятся нуждающиеся и незащищенные незнакомцы, то мимо пройти никак нельзя, иначе судьба принесет невзгоды и большие потери.

Благоприятный период для ведения важных переговоров, собеседований и общения на рабочие темы. Ораторское мастерство находится на пике, поэтому выступление на большую аудиторию пройдет с успехом.

Чего нельзя делать 17 октября:

В этот нельзя обижать все живое. Поэтому если между окружающими назревает конфликт, то его нужно, как можно скорее, предотвратить.

Нельзя говорить о плохом, особенно если это касается здоровья или карьеры, так как положение может усугубиться.

Ни в коем случае не злите домового, поэтому за день до праздника необходимо навести порядок в доме. Обязательно избавьтесь от старых, ненужных вещей, которые захламляют помещение.

Следует отказаться от любых процедур, связанных с волосами. Стрижка, покраска или ламинирование приведут к неудаче и нежеланному результату.

Приметы на Ерофеев день: