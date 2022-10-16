В Коми лошади разбили автомобиль

В Княжпогостском районе лошади испортили автомобиль. Подробности сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.
Водитель припарковал машину в селе, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль кто-то повредил. Следы агрессии виднелись на кузове, были разбиты задние фонари, испорчена водительская дверь и дверь багажника. При чем машина была в чьих-то слюнях, а вокруг машины были следы от копыт и экскременты.
Мужчина обратился в полицию, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Но во время проверки специалисты выяснили, что в деревне, где пострадало авто, есть семья, которая отпускает лошадей на свободный выпас без пастуха. Поэтому именно они по закону обязаны возместить нанесенный водителю ущерб.
Экспертиза подтвердила, что машины пострадали из-за действий животного. В итоге суд постановил взыскать с хозяев лошадей 253 тысячи рублей ущерба, 12 тысяч рублей за проведение экспертизы и около шести тысяч рублей за сопутствующие расходы исца. Хозяева лошадей попытались обжаловать иск, но безуспешно.