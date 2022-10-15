В Коми стали дороже огурцы и помидоры, но подешевела колбаса

Комистат проанализировал изменения цен на прилавках магазинов республики за неделю. По состоянию на 13 октября в Коми стали дороже сезонные овощи. А именно: свежие помидоры и огурцы стали продавать по 106 и 117 рублей за килограмм. За такие же деньги сейчас можно купить почти четыре кг свеклы.

Куриное мясо охлажденное и замороженное в магазинах подорожало до 187 рублей за кг, а вот вареная колбаса подешевела до 468 рублей за кг. Из непродовольственных товаров больше всего был заметен рост цен на детские подгузники: 213 рублей за 10 штук.