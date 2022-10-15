"Казалось, что вся республика с нами": в "ЛизаАлерт" рассказали, как искали Настю Поздееву

Волонтеры "ЛизаАлерт" рассказали, как проходили поиски 14-летней Анастасии Поздеевой. Ей было 14 лет, и она была совершенно обычным подростком, у которого есть любимые предметы в школе, куда она ходит каждый день, есть свои увлечения. Но в этот день о ней узнал весь город. Девочка пропала утром 5 октября 2022 года, вышла из дома в школу, но на уроках не появилась.
5 октября, в 15:27 в отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск. Волонтеры тут же начали сбор информации, прозвон родителей, полиции, нашли классного руководителя школьницы, друзей и знакомых, которые могли помочь в поиске. Девочка пропала впервые, и все вводные данные говорили о том, что действовать надо быстро. Велась большая информационная работа, обрабатывалась поступившая информация, распространялись ориентировки по всем близлежащим районам.
6 октября волонтеры развернули штаб и объявить сбор добровольцев. Старшей на месте назначена доброволец из Сыктывкара Варвара. Руководить поиском взялся опытный координатор из Москвы Олег.
"Сразу после работы около 6 вечера выезжаем из города, и, преодолев туман, дождь и ночной серпантин, в 21 час прибываем в Ухту к месту штаба. Выйдя из машины, удивляюсь огромной толпе людей, пришедших помочь в поиске Насти. Не ожидала, что их будет так много. Представляюсь, рассказываю план действий. Работа закипела. Регистрация, получение задач, инструктаж. Опрос, оклейка ориентировок, осмотр местности. Было ощущение, что каждый, кто пришёл помогать нам в ту ночь, всем сердцем хотел найти Настю. Поразила серьёзность отношения людей к нашей работе, они внимательно слушали задачу, переспрашивали, вникали, запоминали, обучались записывать треки", — рассказала Варвара.
В 22:20 на задачу отправилась последняя группа, тридцатая. 125 человек. Даже ориентировки закончились, а их было 1100 штук. Но отзывчивые ухтинцы быстро находили возможность напечатать ещё. В штабе остались оперативный картограф, регистратор и помощник Варвары. Из Сыктывкара вскоре приехали ещё трое опытных поисковиков. Тридцать первая группа.
В пятницу задачи по поиску выполнялись автономными группами. Анастасии не было дома уже 3 день. И по-прежнему не было никаких зацепок.
"Суббота, четвёртый день поиска. Снова туман и знакомый серпантин по трассе Сыктывкар-Ухта. В этот раз штаб располагается во Дворце культуры, за что большое спасибо его руководству и работникам. Тепло, светло и есть все необходимое – идеальное место для работы. Снова рассказываю о плане работы, запускаем механизм четко слаженных действий. Достоверных свидетельств всё ещё нет, а значит, мы должны проверить каждый уголок Ухты и прилегающих населённых пунктов, оклеить ориентировками местность так, чтобы о пропаже подростка знал каждый. Штаб работал весь день. Люди приходили с задач и сразу же просили новую. Их огромное желание быть нужными в эту минуту восхищало. Приходилось даже уговаривать перекусить и отдохнуть прежде, чем вновь брать задачу. В штабе поочерёдно появлялись сотрудники полиции, они сверяли карту, обсуждали действия по поиску. Также постоянно велось взаимодействие с полицией по телефону, а Уполномоченный по правам ребёнка РК все время находилась рядом с нами и принимала активное участие в поиске", — вспоминает Варвара.
7 октября было выполнено 43 задачи, а на поиске было 133 добровольца. Волонтеры расклеили 2000 ориентировок. Совместно с регистратором и оперативным картографом принято решение остаться в Ухте ещё на завтра.
"Пятый день поиска – 8 октября. Передо мной карта города, где отмечено, где мы уже были. Ищу незакрытые участки, консультируюсь с координатором, и штаб поиска снова начинает свою работу. Смотрю на людей, которые пришли помогать в поиске – вновь все лица знакомые. Люди не покладая рук снова и снова возвращались искать и верили, что найдут. 86 человек, 29 задач, больше тысячи ориентировок. Поиск, который на несколько дней стал целой жизнью для меня и ещё для нескольких сотен людей", — говорит Варвара.
11 октября волонтерам сообщили, что Настя предположительно найдена. Погибшей. Сообщать об этом было нельзя, информация проверялась. И тут наступило долгое ожидание. Люди стали писать поисковикам в комментариях и присылать личные сообщения с этой новостью. Но по закону и по внутренним правилам на этом этапе что-то комментировать нельзя – слово за следственным комитетом. 12 октября информация подтвердилась.
За эффективное взаимодействие на поиске отряд "ЛизаАлерт" благодарит сотрудников Следственного комитета РФ по Республике Коми, МВД Республики Коми, Росгвардии, Уполномоченного по правам ребёнка РК Козлову Татьяну Анатольевну, кадетов 4 курса ИИК г.Ухты. Городской дворец культуры – за предоставленное помещение для штаба. А так же благодарим огромное количество отзывчивых неравнодушных жителей республики, которые принимали участие в поиске и обеспечивали нам бесперебойную работу штаба.
Всего в поиске приняло участие 338 человек, выполнены 122 задачи, проехали и прошли 737,8 км, распространили около 5000 ориентировок.