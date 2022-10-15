"Казалось, что вся республика с нами": в "ЛизаАлерт" рассказали, как искали Настю Поздееву

Волонтеры "ЛизаАлерт" рассказали, как проходили поиски 14-летней Анастасии Поздеевой. Ей было 14 лет, и она была совершенно обычным подростком, у которого есть любимые предметы в школе, куда она ходит каждый день, есть свои увлечения. Но в этот день о ней узнал весь город. Девочка пропала утром 5 октября 2022 года, вышла из дома в школу, но на уроках не появилась.



5 октября, в 15:27 в отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск. Волонтеры тут же начали сбор информации, прозвон родителей, полиции, нашли классного руководителя школьницы, друзей и знакомых, которые могли помочь в поиске. Девочка пропала впервые, и все вводные данные говорили о том, что действовать надо быстро. Велась большая информационная работа, обрабатывалась поступившая информация, распространялись ориентировки по всем близлежащим районам.



6 октября волонтеры развернули штаб и объявить сбор добровольцев. Старшей на месте назначена доброволец из Сыктывкара Варвара. Руководить поиском взялся опытный координатор из Москвы Олег.

"Сразу после работы около 6 вечера выезжаем из города, и, преодолев туман, дождь и ночной серпантин, в 21 час прибываем в Ухту к месту штаба. Выйдя из машины, удивляюсь огромной толпе людей, пришедших помочь в поиске Насти. Не ожидала, что их будет так много. Представляюсь, рассказываю план действий. Работа закипела. Регистрация, получение задач, инструктаж. Опрос, оклейка ориентировок, осмотр местности. Было ощущение, что каждый, кто пришёл помогать нам в ту ночь, всем сердцем хотел найти Настю. Поразила серьёзность отношения людей к нашей работе, они внимательно слушали задачу, переспрашивали, вникали, запоминали, обучались записывать треки", — рассказала Варвара.

В 22:20 на задачу отправилась последняя группа, тридцатая. 125 человек. Даже ориентировки закончились, а их было 1100 штук. Но отзывчивые ухтинцы быстро находили возможность напечатать ещё. В штабе остались оперативный картограф, регистратор и помощник Варвары. Из Сыктывкара вскоре приехали ещё трое опытных поисковиков. Тридцать первая группа.



В пятницу задачи по поиску выполнялись автономными группами. Анастасии не было дома уже 3 день. И по-прежнему не было никаких зацепок.