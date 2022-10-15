"У нас у всех боевой настрой": в Коми проводили еще одну группу мобилизованных

15 октября из детского лагеря “Гренада” проводили еще одну группу резервистов. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на отправке мобилизованных.
На этот раз резервисты прибыли из Инты и Княжпогостского района. Поднять боевой дух им помог отряд юнармейцев. Ребята передали мобилизованным письма от людей, которые ждут возвращения каждого солдата и выражают им слова поддержки.
“Мы за вас очень переживаем. Держим кулачки и надеемся, что все будет очень хорошо. Желаем вам здоровья, удачи, сил, коллективного единства и мирного неба над головой. Возвращайтесь домой, как можно скорее”, — выступила перед мобилизованными юнармеец Татьяна Ерофеева.
Перед резервистами священнослужитель провел молебен и окропил строй святой водой. Также он подарил мобилизованным налобные повязки с молитвой и иконки.
С патриотичной и вдохновляющей речью выступил глава Коми Владимир Уйба.
“Мы не воюем с Украиной и украинцами, мы воюем с Западом и укронацистами. Это наша земля! Это земля, на которой наши деды, прадеды не раз сложили головы за свободу России. Поэтому вы идете на святое дело, чтобы отстоять независимость нашей страны”.
Губернатор отметил, что одной из групп мобилизованных уже готово полное обмундирование.
“Все вопросы, которые стояли передо мной и правительством мы решили: уже большинству пришли выплаты по 100 тысяч рублей и всем мобилизованным деньги поступят до конца следующей недели. Мы взяли на себя задачу по обмундированию. Для нашей команды, которые первыми отправились в Мурманск на обучение, уже готов весь комплект по экипировке”.
Республиканские власти также оказывают поддержку солдатам и их родным. Для родственников была открыта горячая линия, где каждому обратившемуся дается ответ.
Глава региона попросил всех солдат вернуться живыми.
“Беспрекословно выполняйте команды ваших командиров. Служите честно, грамотно, не дрейфьте и не лезьте на рожон. Мы всех вас ждем живыми и здоровыми. Приказа умирать никому не даю”.
Один из бойцов прибыл по повестке из Инты. Сам он уже бывал на боевых действиях в Чечне.
“Родные знали, что я пойду. Нормально к этому отнеслись. Я еду, чтобы помочь нашим ребятам. У нас у всех боевой настрой. Дома меня будет ждать моя семья, жена и дети”, — поделился ефрейтор Борис.
После мероприятия всех резервистов посадили в автобусы и под марш “Прощание славянки” отправили на тактическую подготовку.