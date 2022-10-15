"У нас у всех боевой настрой": в Коми проводили еще одну группу мобилизованных

15 октября из детского лагеря “Гренада” проводили еще одну группу резервистов. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на отправке мобилизованных.



На этот раз резервисты прибыли из Инты и Княжпогостского района. Поднять боевой дух им помог отряд юнармейцев. Ребята передали мобилизованным письма от людей, которые ждут возвращения каждого солдата и выражают им слова поддержки.

“Мы за вас очень переживаем. Держим кулачки и надеемся, что все будет очень хорошо. Желаем вам здоровья, удачи, сил, коллективного единства и мирного неба над головой. Возвращайтесь домой, как можно скорее”, — выступила перед мобилизованными юнармеец Татьяна Ерофеева.

Перед резервистами священнослужитель провел молебен и окропил строй святой водой. Также он подарил мобилизованным налобные повязки с молитвой и иконки.

С патриотичной и вдохновляющей речью выступил глава Коми Владимир Уйба.