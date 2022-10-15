Почти все мобилизованные из Коми получили 100 тысяч рублей

По состоянию на 15 октября большинство жителей Коми, призванных в рамках частичной мобилизации, получили региональные выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе главы республики.

Напомним, что о выплатах мобилизованным объявили 11 октября. В своем видеообращении Владимир уйба заявил, что первые 300 человек получат деньги до пятницы. Остальным они поступят до 21 октября.