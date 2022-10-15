Антибиотики и соя: названы худшие марки сосисок

Эксперты Роскачества нашли самые плохие сосиски, которые можно купить на прилавках магазинов.
Согласно экспертизам, худшими оказались марки “Мясницкий ряд” и “Рублевский”. Эти сосиски исследовали и ранее, и еще тогда они не блистали качеством. Производителям дали время, чтобы устранить недочеты, однако их продукция не стала лучше.
Согласно данным экспертов, в “Мясницком ряду” найден соевый изолят, который даже не указан в составе. А в “Рублевские” и вовсе добавляют антибиотики. К тому же, на упаковке не указано, что в составе есть каррагинан.