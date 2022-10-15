В Сыктывкаре снесли старую "деревяшку" на Катаева

В столице Коми демонтировали дом №15 по улице Катаева. На его месте планируют создать проезжую часть, чтобы снизить нагрузку на дороги и избежать пробок, сообщили в мэрии города.
Сносом дома занимался подрядчик, который также занимается демонтажом №164 по улице Интернациональной и №9 по улице Ярославской. Здание на Катаева,15, напомним, было под угрозой обвала, что и стало причиной его расселения.
На данный момент расселены уже 70% жильцов. Остальным до предоставления квартир или компенсации предложен маневренный фонд. По информации мэрии Сыктывкара, в 2022 году также снесены ветхие дома на территории по Октябрьскому проспекту, 115, улицам Кирова, 37, Орджоникидзе, 50а и Катаева, 13а.
В ближайшем будущем планируется демонтировать дом №78 по улице Корабельной и дом в местечке Дырнос, 33. На их месте появятся малоэтажные новостройки с зонами отдыха, озеленением и социальной инфраструктурой. А месте сносимого дома по улице Интернациональной, 164 – парковка и зеленая зона.