В Сыктывкаре снесли старую "деревяшку" на Катаева

В столице Коми демонтировали дом №15 по улице Катаева. На его месте планируют создать проезжую часть, чтобы снизить нагрузку на дороги и избежать пробок, сообщили в мэрии города.

Сносом дома занимался подрядчик, который также занимается демонтажом №164 по улице Интернациональной и №9 по улице Ярославской. Здание на Катаева,15, напомним, было под угрозой обвала, что и стало причиной его расселения.