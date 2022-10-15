Туманы и дожди со снегом: погода в Коми на 15 октября

15 октября в столице Коми ожидается ясный и сухой день, однако не всей республике так повезет. Синоптики обещают, что в отдельных районах не только будет пасмурно, но и выпадет снег.

По прогнозу ЦГМС региона, в этот день ожидается ветер западной четверти около 2-7 метров в секунду. Ночью температуры установятся в районе 0..+5 градусов, а днем около +3…+8С. Местами пройдут дожди, ночью — со снегом. Также ожидаются туманы.