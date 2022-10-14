"Страх и тревога не помогут": психологи рассказали, как реагировать на угрозы

11 октября в Сыктывкаре и Эжве произошла массовая эвакуация школ. Причиной стали 20 анонимных сообщений о “минировании”. Вечером 12 октября ситуация повторилась: родители и школьники стали пересылать друг другу сообщение с угрозами от неизвестного. Перепуганные сыктывкарцы обратились к учителям и в СМИ. Тогда мэрия попросила сохранять спокойствие. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал у психологов, как реагировать на анонимные сообщения.

Сыктывкарские психологи заявляют, что тревога и страх не помогут в такой ситуации, при этом опасения совершенно рациональны и логичны.

“В периоды обострений своих психических заболеваний у некоторой категории людей повышается уровень агрессии и они могут совершать различные деяния. Однако важно помнить, эти люди нападают не только в образовательных учреждениях. И даже наоборот, общественные места наиболее безопасны в этом случае, так как многие психически нездоровые люди имеют свои семьи и выплескивают агрессию посредством насилия: физического, психологического, сексуального, на своих близких и знакомых. Процент домашнего насилия несоизмеримо выше насилия, совершаемого в общественных местах незнакомыми людьми”, – поделилась психолог Христина Кипрушева.

Для проработки эмоционального контроля, чтобы не поддаваться на провокации анонимных фейков, психолог посоветовал придерживаться следующих пунктов:

Важно помнить, родитель — тот человек, который должен сохранять безопасность, а не повышать тревожность. Поэтому прежде, чем разговаривать с ребенком на подобные темы, вам необходимо разобраться с собственным эмоциональным состоянием.

Формируйте эмоциональный контакт с ребенком. Это поможет вам выстроить доверительные отношения и тогда ребёнок будет сам делиться с вами своими переживаниями, а вы сможете вовремя его “подхватить” и успокоить. Очень важно в кризисных ситуациях сохранять безэмоциональное и даже хладнокровное состояние, ребёнку в том числе.

Рационально обсуждайте с ребенком случившиеся ситуации. Поверьте, в своей компании они тоже это обсуждают, однако среди них нет взрослого рационального человека, который помог бы им “переварить” эту ситуацию. Будьте для своего ребенка этим человеком.

Проговорите с ребенком правила безопасности. Что делать в подобных ситуациях, куда бежать или спрятаться в том или ином помещении, кому звонить, как себя вести, и так далее. Все эти действия должны быть доведены до автоматизма, собственно именно поэтому сейчас повсеместно проводятся учения и эвакуации в школах. Это очень полезный и нужный опыт для ребенка и педагогов.

Также психологи напоминают, что, к сожалению, наш мир переполнен ложью, и эту ложь нужно уметь фильтровать: