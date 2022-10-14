"Страх и тревога не помогут": психологи рассказали, как реагировать на угрозы

11 октября в Сыктывкаре и Эжве произошла массовая эвакуация школ. Причиной стали 20 анонимных сообщений о “минировании”. Вечером 12 октября ситуация повторилась: родители и школьники стали пересылать друг другу сообщение с угрозами от неизвестного. Перепуганные сыктывкарцы обратились к учителям и в СМИ. Тогда мэрия попросила сохранять спокойствие. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал у психологов, как реагировать на анонимные сообщения.
Сыктывкарские психологи заявляют, что тревога и страх не помогут в такой ситуации, при этом опасения совершенно рациональны и логичны.
“В периоды обострений своих психических заболеваний у некоторой категории людей повышается уровень агрессии и они могут совершать различные деяния. Однако важно помнить, эти люди нападают не только в образовательных учреждениях. И даже наоборот, общественные места наиболее безопасны в этом случае, так как многие психически нездоровые люди имеют свои семьи и выплескивают агрессию посредством насилия: физического, психологического, сексуального, на своих близких и знакомых. Процент домашнего насилия несоизмеримо выше насилия, совершаемого в общественных местах незнакомыми людьми”, – поделилась психолог Христина Кипрушева.
Для проработки эмоционального контроля, чтобы не поддаваться на провокации анонимных фейков, психолог посоветовал придерживаться следующих пунктов:
- Важно помнить, родитель — тот человек, который должен сохранять безопасность, а не повышать тревожность. Поэтому прежде, чем разговаривать с ребенком на подобные темы, вам необходимо разобраться с собственным эмоциональным состоянием.
- Формируйте эмоциональный контакт с ребенком. Это поможет вам выстроить доверительные отношения и тогда ребёнок будет сам делиться с вами своими переживаниями, а вы сможете вовремя его “подхватить” и успокоить. Очень важно в кризисных ситуациях сохранять безэмоциональное и даже хладнокровное состояние, ребёнку в том числе.
- Рационально обсуждайте с ребенком случившиеся ситуации. Поверьте, в своей компании они тоже это обсуждают, однако среди них нет взрослого рационального человека, который помог бы им “переварить” эту ситуацию. Будьте для своего ребенка этим человеком.
- Проговорите с ребенком правила безопасности. Что делать в подобных ситуациях, куда бежать или спрятаться в том или ином помещении, кому звонить, как себя вести, и так далее. Все эти действия должны быть доведены до автоматизма, собственно именно поэтому сейчас повсеместно проводятся учения и эвакуации в школах. Это очень полезный и нужный опыт для ребенка и педагогов.
Также психологи напоминают, что, к сожалению, наш мир переполнен ложью, и эту ложь нужно уметь фильтровать:
“Само собой, этот навык критического мышления нужно превратить в привычку. Это должно стать образом жизни. Как следствие, вы научитесь относиться со спокойной критикой к любой входящей информации”, – поделился психолог Илья Соболев.
Психологи просят фокусироваться на моменте, который происходит прямо сейчас. Можно попробовать переключиться на важные дела.
“Вы провели инструктаж для ребенка, вы обеспечили его необходимой информацией, вот и переключайтесь на другие важные дела. Нет смысла думать бесконечно о потенциальной катастрофе, так как она может и никогда не случиться. Психология поведения во время ЧП говорит о том, что лучше всего подготовлен человек, умеющий включаться в ситуацию сейчас. Вы спросите: "А как этому научить ребенка?". Ребенок учится автоматически, впитывая вашу родительскую модель поведения. То есть учить нужно не ребенка, а себя. Человек, живущий будущим, никогда не будет готов к настоящему”, – добавил Илья Соболев.
Для психологической проработки с фейками психологи рекомендуют технику “сократический диалог”, который подразумевает постановку особых вопросов в процессе беседы. Этот вид диалога помогает развивать критическое мышление при выделении тревожной мысли.