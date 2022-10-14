В Сыктывкаре изменится маршрут ряда городских автобусов

Администрация Сыктывкара сообщила об изменении движения автобусов по ряду маршрутов. В связи с работами водоканала работ перекроют движение автотранспорта на всю ширину проезжей части по улице Кирова от дома № 39 до дома № 53 с 09:00 16 октября 2022 года до 22:00 23 октября.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующей утвержденной схеме: