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В Сыктывкаре изменится маршрут ряда городских автобусов

В Сыктывкаре изменится маршрут ряда городских автобусов

Администрация Сыктывкара сообщила об изменении движения автобусов по ряду маршрутов. В связи с работами водоканала работ перекроют движение автотранспорта на всю ширину проезжей части по улице Кирова от дома № 39 до дома № 53 с 09:00 16 октября 2022 года до 22:00 23 октября.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующей утвержденной схеме:

  • по маршрутам №№ 1, 7, 12, 23, 25, 46 — в прямом направлении: ул. Советская — ул. Заводская — ул. Кирова — далее по маршруту; в обратном направлении:  ул. Кирова— ул. Заводская — ул. Советская — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:

  • Маршруты №№ 1, 7, 12, 23, 25, 46 в прямом и обратном направлении: «Баня № 3».

Для посадки/высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:

  • ул. Ленина «Русская гимназия» в прямом и обратном направлениях.

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