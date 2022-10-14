В Сыктывкаре изменится маршрут ряда городских автобусов

Администрация Сыктывкара сообщила об изменении движения автобусов по ряду маршрутов. В связи с работами водоканала работ перекроют движение автотранспорта на всю ширину проезжей части по улице Кирова от дома № 39 до дома № 53 с 09:00 16 октября 2022 года до 22:00 23 октября.
Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующей утвержденной схеме:
- по маршрутам №№ 1, 7, 12, 23, 25, 46 — в прямом направлении: ул. Советская — ул. Заводская — ул. Кирова — далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Кирова— ул. Заводская — ул. Советская — далее по маршруту.
Незадействованные остановочные пункты:
- Маршруты №№ 1, 7, 12, 23, 25, 46 в прямом и обратном направлении: «Баня № 3».
Для посадки/высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:
- ул. Ленина «Русская гимназия» в прямом и обратном направлениях.