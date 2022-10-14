Названы пять самых неряшливых знаков зодиака, которые живут в разрухе и грязи

Овны слишком заняты, чтобы позаботиться о порядке. Монотонной уборке они всегда предпочитают что-то увлекательнее. В их отсутствие дома пыль продолжает накапливаться, корзина для мусора становится все более «ароматной», а необъяснимое пятно на полу в кухне начинает обрастать плесенью. Они не ненавидят уборку, а просто пускают это на самотек. Но как только они понимают, что в их доме уже невыносимый беспорядок, они берутся за работу.

Как и Овен, Близнецы — социальный знак, который всегда предпочитает держать в руках телефон вместо тряпки. Они всегда в поисках приключений, а уборка для них - скука. Они легко могут вынести мусор, но «геноуборка» у них только раз в несколько месяцев.

Рак

Раки могут устроить у себя дома свалку и нередко ходят в старых изношенных вещах, но это в основном потому, что они очень подвержены ностальгии. Любая вещь для них полна воспоминаний, им трудно с ней расстаться. Из-за этого в материальном выражении со временем образуется бардак.

Водолей

Если попросить Водолея помыть посуду, вероятнее всего он займет себя чем-то другим, чтобы только не делать этого. У этого знака всегда есть дела поважнее, чем выяснять, куда делся пропавший носок или достигла ли стопка книг критической высоты. Ум работает настолько оперативно, что они не успевают заметить посуду, скапливающуюся в раковине. Вместо этого они уединяются в углу и ведут дневник, планируют и обдумывают большие идеи.

Рыбы

Главные мечтатели зодиакального круга, и это может привести к некоторому беспорядку, особенно потому, что они совсем непрактичные люди. Им больше нравится погружаться в свои мысли, чем наводить порядок. Если упадет занавеска, она там и останется. Когда краска облупится, они наслаждаются новым аутентичным видом своего жилища. Поэтому их беспорядок не создается сразу, он растет медленно, годами.