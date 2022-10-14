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В Коми соединят ухтинский и сыктывкарский центры адаптации для бездомных

В Коми соединят ухтинский и сыктывкарский центры адаптации для бездомных

В Правительстве Коми планируют реорганизовать Центр соцадаптации для бездомных сыктывкарцев. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно проекту постановления, реорганизация центра подразумевает присоединение к нему такой же организации из Ухты. Это позволит оптимизировать структуры учреждений и расширить возможности помощи бездомным, в том числе и вышедшим из мест заключения.

В Минтруда Коми также рассказали, что реорганизация в виде присоединения одного центра к другому не станет проблемой для сотрудников — штат сокращать не станут.

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