Диетолог назвала главные ошибки, которые мешают сбросить вес

Некоторые ограничения в рационе не помогают, а мешают людям избавляться от лишних килограммов, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она перечислила главные ошибки худеющих.

Следуя модным диетам и доверяя различным мифам о питании, многие люди, желающие похудеть, нередко совершают ошибки, которые мешают им сбросить вес, отметила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Во-первых, они недостаточно внимания уделяют овощам и фруктом, уточнила врач.

"Важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют. Но любые овощи – это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата. Это позволит не перебрать других продуктов, которые не принесут столько пользы вашему организму и которых нужно меньше, чем овощей. А фрукты можно есть на завтрак или использовать как перекус между главными приемами пищи", – посоветовала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

Вторая ошибка, которую часто совершают худеющие, – это сокращение в рационе доли продуктов, изготовленных из зерна, продолжила диетолог.