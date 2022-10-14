Житель Коми убил приятеля из-за 1200 рублей

В Усть-Вымском районе рассмотрели дело 55-летнего жителя Удоры, который совершил убийство. Оценил он человеческую жизнь всего в 1200 рублей.

Как установил суд, в июле 2022 года мужчина пришел в гости, чтобы выпить. Когда спиртное кончилось, он отправился домой, но по пути обнаружил, что пропал его телефон стоимостью в 1200 рублей. Не найдя его у себя, он вернулся к знакомому с ножом. Во время выяснения обстоятельств пропажи мобильника гость не сдержал злости и ударил приятеля ножом в грудь, от чего тот умер.