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На реке в Коми нашли три тела в спасжилетах

На реке в Коми нашли три тела в спасжилетахАнтон Тайбарей / nao24.ru

В Печоре началась проверка по факту трагической гибели людей на реке. Об этом рассказали в Следственном комитете по республике, передает "Комиинформ".

Предварительно известно, что тела трех мужчин нашли 13 и 14 октября возле железнодорожного моста Печору. На рыбаков наткнулся местный житель. Он вызвал на место происшествия полицию. Вскоре стражи порядка установили личность погибшего, а также выяснили, что с ним было еще двое людей.

Во время осмотра места полиция обнаружила еще одно тело, после чего на место выехали спасатели, которые нашли третий труп. Все погибшие были в спасжилетах. Вероятнее всего они замерзли насмерть. Точную причину установят экспертизы.

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