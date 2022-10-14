На реке в Коми нашли три тела в спасжилетах

В Печоре началась проверка по факту трагической гибели людей на реке. Об этом рассказали в Следственном комитете по республике, передает "Комиинформ".

Предварительно известно, что тела трех мужчин нашли 13 и 14 октября возле железнодорожного моста Печору. На рыбаков наткнулся местный житель. Он вызвал на место происшествия полицию. Вскоре стражи порядка установили личность погибшего, а также выяснили, что с ним было еще двое людей.