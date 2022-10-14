Потеплеет ли в Сыктывкаре на выходных: прогноз синоптиков

Выходные, даже холодной осенью, время для отдыха и прогулок. Насколько комфортно будет гулять жителям столицы Коми в эти субботу и воскресенье рассказали в ЦГМС региона.

15 октября синоптики прогнозируют минусовую температуру ночью и около +4…+6 градусов днем. Небо останется пасмурным, но с небольшими прояснениями. Существенных осадков не ожидается, а ветер сменится на юго-западный.