Собаку, которая напала на 7-летнюю девочку в Ухте, поймали

После сообщений о нападении собаки на семилетнюю девочку в Ухте, животное нашли и поймали. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает "Комиинформ".

Специалисты отловили четыре собаки, среди которых оказалась та самая, что покусала ребенка. Администрация заявила, что по факту увечий ребенка проводится следственная проверка. Животное, вероятнее всего, усыпят, но сперва она необходима для экспертизы.