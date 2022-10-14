В Сыктывкаре спасателям пришлось принести целую гору инструментов, чтобы вызволить котенка

13 октября столичный отряд "Спас-Коми" выезжал на необычный вызов. Спасатели отправились вызволять из ловушки котенка, который застрял в вентиляции одного из "финских домов" по адресу Октябрьский проспект, 378, пишет "Комиинформ".

Питомец застрял еще 12 числа. Он оказался под крышкой вентиляционного люка на кухне, но ни хозяева, ни мама малыша не могли его вызволить. После неудачных попыток семья обратилась в службу спасения.