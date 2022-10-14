В Коми под обломками дома погиб человек

В Удорском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, что стало причиной смерти человека. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2022 года. В одном из сел демонтировали старый дом. В процессе работ обвалились перекрытия, крыша и стены, в результате чего погиб рабочий. В органах считают, что причиной тому стали нарушения правил безопасности, допущенные ответственным сотрудником фирмы, которая занималась сносом.