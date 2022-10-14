Жители деревни в Коми не стали ждать властей и сами постелили тротуар

В одной из деревень Коми жители сами укладывают тротуар. По словам местных, в населенном пункте живут в основном пенсионеры. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Жители деревни Удорского района Муфтюга уже много лет своими силами благоустраивают населенный пункт. С 2020 года они начали укладывать новые деревянные мостки.
“Мостики были очень старые и гнилые. Их сделали лет 30 назад. В нашей деревне сейчас проживают около 40 человек, зимой - 30. Все пожилого возраста. Мы много раз писали жалобы и обращения в нашу администрацию, к счастью, эта проблема сдвинулась с места”, — прокомментировала уроженка деревни Муфтюга Анастасия Крылова.
Сделать новый тротуар помогают 15 волонтеров и четыре человека из администрации.
“Материалы приобрела администрация, а работу выполняют сами жители бесплатно. Люди у нас добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Каждый год несколько раз сами выходят на субботники, благоустраивают деревню”, — поделилась Анастасия.
Как сообщает девушка, администрация редко реагирует на жалобы и просьбы местных, поэтому жители сами вынуждены решать проблемы деревни.
“Администрация только “за”, чтобы люди сами все делали”, — отметила уроженка деревни Муфтюга.
Весной 2022 года жителям Муфтюга пришлось самим разобрать старую перекошенную беседку. По словам Анастасии, местная администрация просто проигнорировала их жалобу на опасный объект.
Работы по обновлению тротуара в деревне закончаться 17 октября 2022 года. Сделать мостики по всему населенному пункту пока не получается.
“Решение о продолжении строительства мостиков примут по окончанию работ по согласованию с жителями населенного пункта”, — заключила Анастасия Крылова.