Жители деревни в Коми не стали ждать властей и сами постелили тротуар

В одной из деревень Коми жители сами укладывают тротуар. По словам местных, в населенном пункте живут в основном пенсионеры. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Жители деревни Удорского района Муфтюга уже много лет своими силами благоустраивают населенный пункт. С 2020 года они начали укладывать новые деревянные мостки.

“Мостики были очень старые и гнилые. Их сделали лет 30 назад. В нашей деревне сейчас проживают около 40 человек, зимой - 30. Все пожилого возраста. Мы много раз писали жалобы и обращения в нашу администрацию, к счастью, эта проблема сдвинулась с места”, — прокомментировала уроженка деревни Муфтюга Анастасия Крылова.

Сделать новый тротуар помогают 15 волонтеров и четыре человека из администрации.