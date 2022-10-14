«Сбер» регулярно проводит аудит своей сети, доступность сервисов на прежнем уровне — банк

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что в сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тыс., а с начала года — на 868 отделений. По оценке опрошенных изданием экспертов, потенциальная экономия Сбербанка на годовых затратах на содержание закрытых с начала года офисов может составлять 16-21 млрд руб.

Сбербанк регулярно проводит аудит своей офисной сети, доступность сервисов кредитной организации сохраняется на прежнем уровне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Поэтому покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания — мобильные офисы и сервис банкового платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина), — рассказали в пресс-службе банка. — Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».

Также в «Сбере» отметили, что все сервисы банка доступны в цифровых каналах, в том числе приложении «Сбербанк онлайн» и его веб-версии.

О планах сокращать малопосещаемые отделения Сбербанка глава банка Герман Греф заявлял еще в 2018 году. При этом он отмечал, что кредитная организация планирует нарастить свое присутствие в селах