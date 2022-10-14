Выяснилось, в каком состоянии опасно пить кофе

Существуют симптомы, при которых к употреблению продуктов с кофеином нужно относиться с осторожностью. С одной стороны, кофеин улучшает умственную активность, предотвращает усталость, может облегчить головную боль при мигрени или пониженном артериальном давлении, повышает работоспособность, обладает мочегонным эффектом. С другой – у него есть негативные эффекты: он повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений, возбуждает нервную систему. Об этом "Газете.Ru" рассказала эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

"Головная боль, головокружение, тошнота – если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует еще больший подъем давления или даже гипертонический криз. Об этом нужно помнить людям, страдающим артериальной гипертензией и при плохом самочувствии сначала нужно измерить артериальное давление, а потом принимать решение, можно ли выпить кофеиносодержащий напиток", – предупредила доктор.

Оксана Михалева подчеркнула, что кофеин как стимулятор способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна – может повыситься эмоциональное напряжение, появиться раздражительность, нервозность.

По словам эндокринолога-диетолога, кофе нельзя пить при приступах аритмии или сердцебиения: