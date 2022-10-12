Житель Коми пришел в полицию с розой и шоколадкой, а потом устроил дебош

В Усть-Вымском суде рассмотрели дело в отношении 43-летнего мужчины. Его признали виновным в нападении на полицейского и оскорблении представителей власти при исполнении.

Как установил суд, в июне 2022 года пьяный мужчина вошел в здание отделения полиции Удорского района с плиткой шоколада и розой в руках. Правда, дарить он их никому не стал. Вместо этого гость зашел в кабинет участковых и стал нецензурно ругаться. Полицейские потребовали его успокоиться и уйти, но мужчину это разозлило еще больше и он, вслед за оскорблениями, ударил одного из стражей порядка.