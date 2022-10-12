В дом жительницы Коми ночью пробрался неизвестный

25-летняя воркутинка обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней ночью пробрался вор, сообщает пресс-служба МВД.

Девушки не было дома, а утром она обнаружила разбитое окно, а ее планшет стоимостью около 60 тысяч рублей исчез. Полицеские осмотрели место преступления и выяснили, что девушку и правда обокрал неизвестный, проникнув в квартиру через окно. А покинул жилище нахально – вышел через дверь, отыскав ключи.