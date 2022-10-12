Коми нужно 44 миллиона рублей на обустройство пешеходных переходов

В Коми не оборудована пятая часть пешеходных переходов возле образовательных учреждений. Об этом заявил глава Минстроя Андрей Лисов.

По его словам, вблизи школ и других образовательных организаций оборудовано 250 пешеходных перехода. 38 из них находятся на дорогах регионального значения и соответствуют требованиям, а еще 26 — на дорогах местного значения. На 1 октября остается 43 необустроенных перехода, что составляет 20%. Чтобы привести их в нормативное состояние необходимо 44 миллиона рублей.