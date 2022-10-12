В Коми наркодилер сбил полицейского и получил 20 лет тюрьмы

Суд приговорил жителя Прилузского района, который занимался сбытом наркотиков, к 20 годам лишения свободы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.
В апреле 2021 года мужчина ехал за рулем Toyota Land Cruiser 100. Сотрудники УФСБ по Коми попытались задержать его за продажу наркотиков, но дилер попытался уехать, чтобы уничтожить вещества, которые у него были с собой. Во время бегства мужчина сбил одного из сотрудников УФСБ.
Машину наркодилер бросил на полях вблизи села Выльгорт, наркотики оставил там же, а после заявил о том, что его автомобиль якобы угнали. Когда фигуранта дела все же задержали, вину он не признал.
Суд приговорил дилера к тюремного сроку в пять лет. Однако мужчина уже был осужден за два тяжких преступления в сфере продажи наркотиков, в итоге путем частичного сложения наказаний он получил срок в 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 рублей.
При этом приговор смягчили из-за состояния здоровья отца осужденного.