В Коми наркодилер сбил полицейского и получил 20 лет тюрьмы

Суд приговорил жителя Прилузского района, который занимался сбытом наркотиков, к 20 годам лишения свободы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми. В апреле 2021 года мужчина ехал за рулем Toyota Land Cruiser 100. Сотрудники УФСБ по Коми попытались задержать его за продажу наркотиков, но дилер попытался уехать, чтобы уничтожить вещества, которые у него были с собой. Во время бегства мужчина сбил одного из сотрудников УФСБ.

Машину наркодилер бросил на полях вблизи села Выльгорт, наркотики оставил там же, а после заявил о том, что его автомобиль якобы угнали. Когда фигуранта дела все же задержали, вину он не признал.