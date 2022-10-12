В одном из районов Коми подорожает автобусный проезд

На портале общественного обсуждения проектов появился приказ о новых максимальных тарифах на автобусные перевозки в Усть-Куломском районе. Согласно документу, его планируют сделать дороже.

В приказе предлагается поднять максимальную цену на проезд до 25 рублей по городу, а также 2,55 рубля за километр в пригороде и 2,4 рубля за километр по межгороду. В пояснительной записке отмечается, что проект подготовили по ходатайству администрации Усть-Куломского района, которая и организует транспортные перевозки населения.