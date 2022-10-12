В Коми перевыполнили план по искусственному восстановлению леса

В Коми в рамках проекта "Сохранение лесов" высадили огромное количество деревьев, сообщает пресс-служба Минприроды Коми.

Глава ведомства Екатерина Киселевич сообщила, что при плане в 2, 9 тысячи гектар лес высадили уже на площади в 3, 5 тысячи гектаров. Кроме этого специалисты и волонтеры дополнили уже существующие леса на площади в 1, 2 тысячи гектаров.