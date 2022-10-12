Ждать ли внезапных холодов в Коми: синоптики дали прогноз на 12 октября

12 октября в Коми ожидается относительно сухой и ясный день. Облачное с прояснениями небо будет сопровождаться умеренным ветром в юго-западном направлении. Вероятность осадков крайне мала, сообщают специалисты ЦГМС республики.

Так, по прогнозам синоптиков в Сыктывкаре, а также Ухте, Вуктыле, Троицко-Печорске, Печоре и Усть-Цильме будет примерно одинаковая ситуация. Температура воздуха в этих муниципалитетах составит около +7…+9 градусов.