Ученый из Коми рассказал, чем псевдознахарь отличается от настоящего

В центре народного творчества прошла встреча с этнографом, ведущим научным сотрудником Института языка, литературы и истории Коми Олегом Уляшевым.

Главной темой встречи было обсуждение народной медицины, магии и знахарства в Коми. Когда ученый затронул тему знахарства, он сообщил, что, по его мнению, главный способ отличить лжеца от того, кто может помочь, довольно просто: настоящий знахарь не пытается извлечь из своего дела выгоду. Дело в том, что действия лекаря перестают помогать, как только он взял деньги за свою работу.