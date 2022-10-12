Стрельцам нужно собраться, а Рыбам придется бороться за правду: гороскоп на 12 октября

Настройтесь на позитивный лад и проведите день с друзьями. Вас ждет прекрасное времяпровождение и незабываемые эмоции, которых так не хватает в деловой рутине. Так что оставьте рабочие заботы и посвятите себя близким.

Сегодня вам подходят интеллектуальные нагрузки и духовное наполнение: прочитайте книгу о психологии, посмотрите художественный фильм, посетите картинную галерею. Совсем скоро Тельцам понадобятся накопленные знания и новая информация, поэтому следует использовать её в своих же интересах.

Близнецы

Спорт – это жизнь. Вы давно не поддерживали свою фигуру и не занимались физическими нагрузками. Представителям этого знака зодиака нужно дисциплинироваться и составить график, который поможет им держать себя в форме. На питание также стоит обратить внимание: сладкоежкам лучше отказаться от десертов.

Рак

Оставьте все обиды позади и не возвращайтесь к прошлому. Если вы ждете извинений от неприятелей, то это напрасно. Они вам не нужны, ведь на горизонте скоро появится человек, чья искренность и преданность не заставит усомниться в доверии к новому другу. Смотрите вперед и дорожите настоящим.

Лев

Потенциал Львов больше не может ждать. Позвольте другим увидеть ваш талант и раскройтесь для себя с необычной стороны. Вечер обещает быть приятным и, возможно, удивит неожиданными сюрпризами. Так что открывайте двери и впускайте в свою жизнь новые эмоции.

Дева

В этот день вы покорите красотой вашей внешности и внутренним миром. Девам захочется выглядеть как-то по-особенному, не исключено, что на праздничном мероприятии их заметит фотограф из модного журнала и пригласит работать к нему в агентство. С вами захотят познакомиться поближе. А Девы, в свою очередь, не упустят шанса блеснуть интеллектом.

Весы

Прекратите взвешивать и примите наконец решение. Если вас не устраивает работа, то сколько можно откладывать увольнение? Тем более, что новая возможность не заставит долго ждать. Вероятно, уже на неделе вам прилетит интересное и заманчивое предложение, от которого будет сложно отказаться.

Скорпион

Будьте чуть добрее, тогда не отпугнете от себя людей. Ваш властный характер и строгие нравы могут помешать впустить в свою жизнь тех, кто пришел с благими намерениями. Инициатива от Скорпионов тоже не помешает. Так они смогут расположить к себе окружающих.

Стрелец

Если вы собрались в отпуск, то его лучше отложить. Стрельцам предстоит в срочном порядке решить сложные задачи. Доделать все в суете – плохой вариант. Стоит максимально сосредоточиться на поставленных целях и завершить все в лучшем виде. Иначе есть риск допустить серьезную ошибку, которая притянет за собой проблемы с начальством на работе.

Козерог

Сдержите свои эмоции, чтобы не обидеть собеседника. Звезды говорят, что вы находитесь на грани своего терпения: поведение окружающих может вывести представителей этого знака из себя. Поэтому Козерогам астрологи советуют остаться одним дома и помедитировать в полной тишине. Тогда они обретут душевное равновесие и гармонию.

Водолей

Идите напролом к своим целям. Если для их осуществления нужно будет проявить большую смелость и отвагу, то дерзайте. Сегодня Вселенная разрешает вам рискнуть, чтобы преодолеть свои страхи. Можете полностью надеяться на родственников - они поддержат в любую минуту.

Рыбы

Сегодня у вас день внезапностей. Возможно, вам придется разрешить неприятную ситуацию и добиться справедливости. В любом случае, карты на вашей стороне, поэтому вам не потребуется больших усилий для разрешения конфликта. Вечер обещает встречу с человеком, которого вы уже давно не видели. Восстановите с ним общение – кажется, вас ожидает новый виток в жизни.