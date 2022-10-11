"Я перенервничала": сыктывкарке, которая проводила друзей на мобилизацию, угрожали в сети
- 16:32 11 октября
- 16+
- Марина Ладанова
Фото из архива портала "Про Город Сыктывкар"
...
Последние новости
Выяснились подробности аварии с велосипедистом в центре Сыктывкара17:00
Причину гибели 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты выясняют следователи16:50
В Коми спасли мужчину, который упал из окна16:35
"Я перенервничала": сыктывкарке, которая проводила друзей на мобилизацию, угрожали в сети16:32
Мобилизованным из Коми выплатят по 100 тысяч рублей15:45
"Надо готовиться!": синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Сыктывкаре15:16
Пропавшую в Ухте 14-летнюю Анастасию Поздееву нашли погибшей14:45
В Сыктывкаре автомобиль сбил велосипедиста14:38
Из сыктывкарских школ массово эвакуируют учеников14:25
В Коми вновь вырастут цены на газ14:24
Сбербанк провел серию онлайн-форумов для предпринимателей «Перезагрузка бизнеса»14:19
В Сыктывкаре изменится маршрут нескольких автобусов14:15
Домклик фиксирует рост сделок без ипотеки в сентябре14:12
Алкоголь, наркотики и телефоны: в ухтинскую колонию попытались пронести "запрещенку"14:04
17 млрд рублей – потратили жители Северо-Запада на онлайн-покупки через сервис SberPay14:04
Житель Коми отрекся от сына и задолжал по алиментам более миллиона рублей13:46
Неизвестные взломали Госуслуги и опубликовали базу данных из 5 тысяч строк13:25
Семеро рэкетиров из Воркуты выслушали приговор суда13:21
Сыктывкарец не захотел отдавать приставам машину и внезапно нашел деньги на уплату долга13:20
В Заполярье проводили призванных по мобилизации13:05
"Единая Россия" создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области13:01
В Коми завели уголовное дело на браконьера, который рыбачил в заповеднике13:00
Пропавшую в Ухте девочку будут искать водолазы12:53
В Госсовете Коми усомнились в необходимости вносить изменения в закон о тишине12:23
Стала известна личность мужчины, погибшего под локомотивом в Сыктывкаре12:00
Эксперимент: продадут ли жидкость для вейпа сыктывкарскому подростку12:00
Сыктывкарская мэрия на 10 лет сдает в аренду парковку у "Пармы"11:40
Главу Серёгово уволят по решению суда11:30
Сыктывкарку Александру Мишарину поздравили с рождением тройняшек11:15
Выяснилось, почему в Эжве эвакуировали школу11:12
Последний участник Великой Отечественной войны из Усть-Вымского района скончался10:57
В России предложили погасить долги мобилизованных за "коммуналку"10:50
В Сыктывкаре эвакуируют школу №2810:43
Волонтеры "Лиза Алерт" свернули штаб в Ухте по поиску 14-летней девочки10:37
Водитель, который съехал в кювет под Сыктывкаром, уснул за рулем10:25