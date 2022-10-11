Врач-диетолог рассказала, как заварить шиповник правильно

Среди всех продуктов рекордсменом по содержание витамина C является шиповник, заявила телеканалу "Москва 24" нутрициолог Иоланта Лангауэр.
По ее словам, в шиповнике присутствует 1 111 процентов от суточной нормы витамина, подчеркнула нутрициолог.
"Лучше всего заливать шиповник горячей водой температурой 60–70 градусов, но не кипятком. И дать настояться 15–20 минут. Таким способом мы сохраним максимальную полезность данного напитка и ягоды", – рассказал диетолог.
Шиповник используют в профилактике онкологических заболеваний, напиток полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы. Кроме того, шиповник – прекрасный антиоксидант.