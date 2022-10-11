Врач-диетолог рассказала, как заварить шиповник правильно

Среди всех продуктов рекордсменом по содержание витамина C является шиповник, заявила телеканалу "Москва 24" нутрициолог Иоланта Лангауэр.

По ее словам, в шиповнике присутствует 1 111 процентов от суточной нормы витамина, подчеркнула нутрициолог.