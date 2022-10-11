"Надо готовиться!": синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Сыктывкаре

В Центре гидрометеопрогнозов Коми рассказали изданию “Про Город Сыктывкар”, когда стоит ожидать первый снег в этом году.

По словам синоптиков, рассчитывать на серьезные погодные перемены можно уже в двадцатых числах октября. Коми попадет в холодную часть циклона, а ветер сменит направление на северо-западное. Уже можно спрогнозировать в эти даты первый снег и первый гололед.

“Сейчас рано об этом говорить, на следующей недели станет более понятно. У нас температурный фон уже достаточно долго держится выше нормы. Когда все приблизится к необходимой месячной норме, к нам придет североатлантический циклон со стороны Скандинавии”, – заявила начальник отдела гидрометеопрогнозов Ольга Козак.

Как говорят метеорологи, тяжело сказать, достигнет ли Коми такой же уровень снегопада как в 2015 году, когда высота снега в первые его дни появления достигала 20 сантиметров.