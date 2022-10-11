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"Надо готовиться!": синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Сыктывкаре

"Надо готовиться!": синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Сыктывкарефото "Pro Город Сыктывкар"

В Центре гидрометеопрогнозов Коми рассказали изданию “Про Город Сыктывкар”, когда стоит ожидать первый снег в этом году.

По словам синоптиков, рассчитывать на серьезные погодные перемены можно уже в двадцатых числах октября. Коми попадет в холодную часть циклона, а ветер сменит направление на северо-западное. Уже можно спрогнозировать в эти даты первый снег и первый гололед.

“Сейчас рано об этом говорить, на следующей недели станет более понятно. У нас температурный фон уже достаточно долго держится выше нормы. Когда все приблизится к необходимой месячной норме, к нам придет североатлантический циклон со стороны Скандинавии”, – заявила начальник отдела гидрометеопрогнозов Ольга Козак.

Как говорят метеорологи, тяжело сказать, достигнет ли Коми такой же уровень снегопада как в 2015 году, когда высота снега в первые его дни появления достигала 20 сантиметров.

“Пока снегопад не прогнозируем. Ожидается размеренная погода. Ждем, что все будет проходить хорошо. Первый снег, как всегда, на голову — это не должно быть неожиданностью, надо готовиться! Даже когда в двадцатых числах октября выпадет снег, температура будет колебаться на отметке около нуля”, – продолжила Ольга Козак.

Сейчас по региону сохраняется достаточно теплая погода, об этом сообщают синоптики. Нигде в Коми нет снежного покрова, а октябрь балует жителей относительно хорошей погодой для уже достаточно холодного времени года. 

“В конце октября у нас характерное снижение температуры. Одно на другое и будут перемены! У нас так по климату положено. В любом случае – это прогноз, будем ждать”, – подытожила начальник отдела гидрометеопрогнозов. 

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