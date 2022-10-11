Сбербанк провел серию онлайн-форумов для предпринимателей «Перезагрузка бизнеса»

Сбербанк завершил серию онлайн-форумов для предпринимателей «Перезагрузка бизнеса». Мероприятия проводились на площадке СберБизнес | Live в период с 25 августа по 6 октября в семи городах — Казань, Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва.

В ходе мероприятий перед аудиторией выступали известный российский маркетолог Игорь Манн; доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская; предприниматель Дмитрий Левицкий и эксперт в дизайн-мышлении Константин Холстинин и другие спикеры. Эксперты на примерах реальных компаний разбирали важные бизнес-проблемы и вместе с участниками находили актуальные решения в сфере финансов, маркетинга и командообразования.

Площадка форума СберБизнес | Live ʺПерезагрузка бизнесаʺ стала масштабной коллаборацией актуальных бизнес-сервисов, профильных экспертов и известных предпринимателей. Все участники получили уникальную возможность услышать актуальные, эффективные и работающие советы, с помощью которых можно повысить результативность бизнеса. Менее чем за два месяца записи онлайн-форумов набрали более 1,6 млн просмотров. Сбербанк и дальше продолжит поддерживать предпринимателей малого бизнеса, и в следующем году мы планируем аналогичную серию форумов.

Сергей Ганин

Директор дивизиона «Маркетинг корпоративно-инвестиционного бизнеса» Сбербанка

Мероприятия были насыщены прикладными советами. Например, в Волгограде эксперты проанализировали бизнес двух предпринимателей: косметологическую клинику «Ю клиник» и кофейню-кондитерскую SO SO COFFEE. К каждому разбору кейсов эксперты подошли детально и дали практические советы для дальнейшего развития бизнеса.