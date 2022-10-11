Алкоголь, наркотики и телефоны: в ухтинскую колонию попытались пронести "запрещенку"

9 октября в полдень двое неизвестных перебросили через ограждение несколько предметов и попытались убежать. Сотрудники колонии задержали их.

Выяснилось, что заключенным попытались передать два телефона, блок от зарядного устройства, четыре бутылки с жидкостью с запахом алкоголя и белый сверток около двух сантиметров. Экспертиза показала, что внутри были наркотики.