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Алкоголь, наркотики и телефоны: в ухтинскую колонию попытались пронести "запрещенку"

Алкоголь, наркотики и телефоны: в ухтинскую колонию попытались пронести "запрещенку"Фото УФСИН по Коми

Сотрудники ухтинской исправительной колонии №29 задержали двух людей, которые попытались передать заключенным запрещенные предметы, сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

9 октября в полдень двое неизвестных перебросили через ограждение несколько предметов и попытались убежать. Сотрудники колонии задержали их.

Выяснилось, что заключенным попытались передать два телефона, блок от зарядного устройства, четыре бутылки с жидкостью с запахом алкоголя и белый сверток около двух сантиметров. Экспертиза показала, что внутри были наркотики.

Заведено уголовное дело.

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