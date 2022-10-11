Домклик фиксирует рост сделок без ипотеки в сентябре

Аналитики Домклик отмечают рост сделок без ипотеки в Сбербанке — в сентябре их стало на 17% больше, чем в августе. Выросло и количество сделок с ипотекой - на 15%.
Неипотечные сделки — это сделки, в которых клиенты приобретают жилье за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. При этом для регистрации сделок или проведения расчетов, клиенты пользуются электронными сервисами от Домклик, а сама сделка проходит в отделении банка. По данным Домклик, в сентябре объем неипотечных сделок в Сбербанке составил 19% от всех проведенных сделок. Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему остаются лидерами по таким сделкам.
Чтобы приобрести жилье без ипотеки, достаточно записаться в любой из 4231 офисов Сбербанка по всей России, выбрав удобные дату и время. Это можно сделать онлайн в разделе «Сделка за свои средства» на Домклик.
Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:
По данным аналитиков Домклик, в сентябре 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 15,2% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок – 11,4%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок – 10%), Краснодарский край (доля неипотечных сделок – 5%) и Свердловская область (доля неипотечных сделок – 4,5%). В Сбере приобрести недвижимость без ипотеки безопасно и комфортно помогут компетентные менеджеры и удобные онлайн-сервисы Домклик.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
В Республике Коми 70% неипотечных сделок в Сбере проходят с использованием сервиса электронной регистрации. Столько же – с сервисом безопасных расчётов.
При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом "Сервис безопасных расчетов" от Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
Кроме того, по закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик поможет сократить срок регистрации в Росреестре и позволит сделать это комфортно, без посещения МФЦ или Росреестра, а процесс регистрации клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик.
Подобрать подходящую недвижимость и оформить проведение сделки за свои средства можно онлайн на Домклик.