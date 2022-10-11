В Сыктывкаре изменится маршрут нескольких автобусов

Мэрия столицы Коми сообщает об изменении ряда автобусных маршрутов. В связи с работами сотрудников Водоканала с 11 октября по 31 октября перекроют дорогу по улице Кирова дот дома №56 до дома №35.
Автобусы будут двигаться по временным схемам:
по маршрутам №№ 1, 12, 23, 25, 46 - в прямом направлении: ул. Советская - ул. Домны Каликовой - ул. Кирова - далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Кирова - ул. Домны Каликовой -ул. Советская - далее по маршруту;
по маршруту № 7 - в прямом направлении: Сысольское шоссе - ул. Домны Каликовой - ул. Кирова - далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Кирова - ул. Домны Каликовой - ул. Ленина - далее по маршруту.
Незадействованные остановочные пункты:
Маршрут № 1, 7, 12, 23, 25, 46 в прямом и обратном направлении: "Баня №3".
Для посадки/высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:
- ул. Ленина "Русская гимназия" в прямом и обратном направлениях.