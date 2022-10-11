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17 млрд рублей – потратили жители Северо-Запада на онлайн-покупки через сервис SberPay

17 млрд рублей – потратили жители Северо-Запада на онлайн-покупки через сервис SberPayФото Sber

С начала 2022 года клиенты Сбера совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 10 раз по отношению к 2021 году – до 21 миллиона.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Платёжный сервис SberPay был представлен в 2020 году и с тех пор интерес пользователей к нему только растёт. Для покупателей он полностью безопасен, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер постоянно работает над тем, чтобы предоставлять самые передовые и безопасные способы для оплаты товаров и услуг. С помощью SberPay наши клиенты совершают покупки максимально удобно, а предприниматели повышают качество своего сервиса».

Если вы оплачиваете покупки онлайн через SberPay, то вы сможете:

  • выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причём остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;

  • не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платёжных сервисов, они остаются в защищённой системе Сбербанка;

  • пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

  • не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

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