17 млрд рублей – потратили жители Северо-Запада на онлайн-покупки через сервис SberPay

С начала 2022 года клиенты Сбера совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 10 раз по отношению к 2021 году – до 21 миллиона.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк :

« Платёжный сервис SberPay был представлен в 2020 году и с тех пор интерес пользователей к нему только растёт. Для покупателей он полностью безопасен, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании ».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: