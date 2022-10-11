Семеро рэкетиров из Воркуты выслушали приговор суда

В Воркутинском горсуде рассмотрели уголовное дело в отношении банды рэкетиров. Семерых жителей города признали виновными в вымогательстве разной степени тяжести.

От рэкета в 2005 году пострадали несколько предпринимателей Воркуты. Группа вымогателей регулярно требовала с них денег, а если те сопротивлоялись – угрожалм расправой. В целом вымогателям удалось обобрать воркутинцев на сумму более двух миллионов.