Семеро рэкетиров из Воркуты выслушали приговор суда

В Воркутинском горсуде рассмотрели уголовное дело в отношении банды рэкетиров. Семерых жителей города признали виновными в вымогательстве разной степени тяжести.
От рэкета в 2005 году пострадали несколько предпринимателей Воркуты. Группа вымогателей регулярно требовала с них денег, а если те сопротивлоялись – угрожалм расправой. В целом вымогателям удалось обобрать воркутинцев на сумму более двух миллионов.
От правосудия не ушел ни один из участников организованной группировки, каждый из них получил срок от восьми до тринадцати лет, отбывать это время придется в колониязх строгого и особого режимов.