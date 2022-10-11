Неизвестные взломали Госуслуги и опубликовали базу данных из 5 тысяч строк

Низвестные взломали базу портала Госуслуг. В открытом доступе оказалась база данных из пяти тысяч строк. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов.

По предварительным данным, информацию получили через утекшие в сеть сертификаты доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации.