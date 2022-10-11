Неизвестные взломали Госуслуги и опубликовали базу данных из 5 тысяч строк

Низвестные взломали базу портала Госуслуг. В открытом доступе оказалась база данных из пяти тысяч строк. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов.
По предварительным данным, информацию получили через утекшие в сеть сертификаты доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации.
Опубликованный в сети файл содержит информацию с декабря 2015 года по январь 2021 года. В нее входят фамилия имя и отчество пользователя, электронная почта, пол, дата рождения, а также все паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН, место регистрации и фактического проживания.