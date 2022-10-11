Сыктывкарец не захотел отдавать приставам машину и внезапно нашел деньги на уплату долга

Судебные приставы Коми устроили рейд по должникам за коммунальные услуги, и нашли мужчину, который не заплатил более 100 тысяч рублей. Он решил отдать деньги, но лишь тогда, когда ему пригрозили лишением транспорта.

Как отметили специалисты, должники чаще всего идут на содействие, когда приставы инициируют изъятие автомобиля. Только тогда беседа с ними переходит в конструктивный диалог. В этом случае долг сыктывкарца составлял 119 тысяч рублей. Как только появился риск остаться без машины, он нашел деньги и погасил долг.