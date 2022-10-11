В Коми завели уголовное дело на браконьера, который рыбачил в заповеднике

В национальном парке Югыд ва задержали браконьера, который ловил рыбу. Его обнаружили сотрудники ОМВД по Инте, которые выехали на совместный с представителями парка рейд.

По информации МВД Коми, полицейским попался 47-летний местный житель, который заявился на охраняемую территорию с удочкой и решил порыбачить. В тихих и заповедных местах ему удалось выловить 91 штуку хариуса, стоимостью в 170 000 рублей. Незаконная рыбалка происходила на реке Кожим.