В Коми завели уголовное дело на браконьера, который рыбачил в заповеднике

В национальном парке Югыд ва задержали браконьера, который ловил рыбу. Его обнаружили сотрудники ОМВД по Инте, которые выехали на совместный с представителями парка рейд.
По информации МВД Коми, полицейским попался 47-летний местный житель, который заявился на охраняемую территорию с удочкой и решил порыбачить. В тихих и заповедных местах ему удалось выловить 91 штуку хариуса, стоимостью в 170 000 рублей. Незаконная рыбалка происходила на реке Кожим.
По факту нарушения возбуждено уголовное дело. Также оказалось, что подозреваемый уже имел дело со стражами порядка. Мужчина во всем сознался. Улов и удочку изъяли. Теперь ему грозит два года лишения свободы или исправительные работы на тот же срок. Также он может получить штраф от 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.